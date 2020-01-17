Прогноз погоды: синоптики рассказали, чем удивит весна-2020

Прогноз погоды на весну-2020

Зима уже миновала свой экватор, не за горами – весна – любимое время года для многих россиян. Что вовсе неудивительно. Именно весной природа выходит из зимней спячки, омолодившейся и наполненной жизненной энергией. Солнечные лучи начинают согревать всё вокруг, а голова кружится от свежих природных ароматов.

Прогноз погоды на март 2020

По прогнозу синоптиков, на большей части страны в марте ожидается нестабильная погода с перепадами температур, осадками и порывистыми ветрам. Как предполагают метеорологи, в северной части России в первой декаде первого календарного месяца весны в ночное время будут держаться минусовые показатели температуры. Например, на Дальнем Востоке в период с 1 по 15 марта прогнозируются заморозки до минус 15-17 – это прежде всего, касается Чукотки, где даже днём до конца месяца теплее минус 10 не будет. Морозно в тёмное время суток почти весь март будет в регионах Сибири (минус 7-9). На Урале столбики термометров также после полуночи будут опускаться до минусовых показателей (4-6 градусов ниже нуля).

В Северо-Западном, Центральном регионах, а также в Поволжье начало весны окажется теплее прошлых лет. Здесь уже в первую неделю марта синоптики обещают яркое солнце и плюс 3-6. В Южном федеральном округе и в Крыму и вовсе установиться комфортная погода. Ночных отрицательных значений температур здесь уже точно не будет. Зато март удивит жителей полуострова и Краснодарского края затяжными и очень обильными осадками.

Температурные качели, по прогнозу метеорологов, ожидают в марте Москву и Санкт-Петербург. В двух российских столицах климатическая обстановка будет стремительно меняться под влиянием циклонических и антициклонических воздушных масс.

Как рассказали в Гидрометцентре, традиционно климатическая весна приходит на европейскую территорию нашей страны в конце марта, а на азиатскую – в середине апреля. Не станет исключением и 2020 год. Но, по прогнозу синоптиков, нынешняя весна удивит россиян своей непредсказуемостью и преподнесёт массу погодных сюрпризов.

Погода в апреле. Прогноз синоптиков

В апреле-2020, по прогнозу синоптиков, почти на всей территории России станет значительно теплее, чем в марте. Так в областях Центрального федерального округа, средний дневной температурный фон составит плюс 10-12 градусов. На юге России дневная температура будет достигать выше плюс 20-22. Причём, как предполагают метеорологи, в конце второго месяца календарной весны достаточное высокие температурные показатели можно будет наблюдать уже в большинстве регионах России, в том числе в Сибири и на Урале. А в СПб и Москве, а также некоторых других регионах повышение температуры будет сопровождаться увеличением осадков. Возможны и первые весенние грозы.

Прогноз погоды на май-2020

Май-2020, по прогнозу синоптиков, порадует россиян уже почти летней погодой. Хотя в начале месяца метеорологи пообещали жителям южных регионов неприятные сюрпризы в виде сильных дождей, града, гроз и шквалистого ветра. При этом, возможны даже ураганы.

В середине мая погода на всей территории страны стабилизируется. В центральных областях средний дневной температурный фон составит плюс 22-24. На юге страны, в частности, на черноморских курортах и в республиках Северного Кавказа столбики термометров местами будут подниматься до плюс 25-30.

Погода в Москве весной 2020

Москву в првой декаде мая, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, накроет мощный циклон, который принесёт с собой сильные дожди и грозы. Во второй половине месяца осадки прекратятся, а дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от 19 до 25 градусов выше нуля.

Напомним, ранее синоптики в своём долгосрочном прогнозе предупреждали, что в 2020 году весна может очень сильно удивить и даже шокировать россиян морозами и снегопадами.