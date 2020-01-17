Рынок оценил Мишустина новым максимумом

Кадровые перестановки в российском правительстве и ведомствах положительно влияют на российский рынок акций. На фоне утверждения нового премьер-министра Михаила Мишустина рынок заканчивает неделю в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 1,26% до нового рекорда 3196,88 пунктов. «Долларовый» РТС поднялся на 1,55% до 1637,75 пунктов.

Лучше всего торговались акции РУСАЛа (+10,20%). Игроки реагируют на ралли рынка металлов, и рост котировок «Норникеля» (на 2,99%) до нового рекорда. РУСАЛу принадлежит блокпакет в «Норникеле». Рынок долго игнорировал рост стоимоти этого пакета, а теперь решил прореагировать.

На фоне покупки американскими фондами акций «Детского мира» котировки этой компании пошли вверх (+7,42%). Также растут обыкновенные акции «Россетей» (+3,94%), ФСК ЕЭС (+6,40%). Продолжили рост акции «Мечел» на фоне информации о том, что компания готова выйти из своего крупнейшего проекта «Эльгауголь». Такая сдеклка может оздоровить баланс «Мечела».

Нефть Brent по состоянию на 19:25 мск выросла на 0,37% до значения 64,86 доллара за баррель. Российская валюта второй день укрепляется: до 61,54 рубля за доллар.