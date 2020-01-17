СМИ: новый состав российского правительства назовут не позднее 21 января

Новые структура и состав российского Кабмина станут известны уже в начале следующей недели. Об этом передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом собеседник агентства не назвал точную дату объявления нового состава правительства, но подчеркнул, что это произойдёт не позднее 21 января.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин своей главной задачей на новом посту видит исполнение положений послания президента Федеральному Собранию. Кроме того, новый глава правительства пообещал в кратчайшие сроки сформировать кабинет министров. По его словам, это произойдёт после «соответствующих консультаций».

Напомним, 15 января после оглашения ежегодного послания президент РФ Владимир Путин отправил правительство в отставку, а на пост премьера внёс кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина. Дмитрий Медведев получил пост заместителя председателя Совета безопасности.