Церковь Украины высказалась о купании в проруби на праздник Крещения

Крещенские купания не смывают грехи, как принято считать в православии, а, следовательно, несвойственны украинцам. Такое заявление распространила церковь Украины накануне праздника Крещения.

«Омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не освобождает от грехов», - говорится в сообщении в Фейсбуке православной церкви Украины.

Также представители ПЦУ добавляют, что «церковного предписания для купания в проруби нет», и ранее на Украине подобный обряд не имел распространения, о чем свидетельствуют записки украинских этнографов прошлых веков.

В сообщении добавляется, что никаких массовых крещенских купаний не фиксировалось, тем более «в том виде, как это наблюдается сегодня – «с алкогольным «подогревом» и громкими гуляниями после».