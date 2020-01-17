Украина назвала новое условие проведения выборов в Донбассе

Выборы в Донбассе могут пройти только при условии возвращения в регион всех внутренне перемещенных лиц и беженцев, сообщила со своей страницы в Фейсбук пресс-секретарь Трехсторонней контактной группы Дарья Олифер.

Она ссылается на международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях, согласно которому преждевременные выборы на таких территориях не только не способствуют возвращению к нормальному образу жизни, но и могут спровоцировать «возобновление боевых действий».

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Киев откажется от выполнения Минских договоренностей, в случае, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях не будут проведены выборы. Также длящееся слишком долго разведение войск может послужить поводом для отказа от Минских договоренностей.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже прошел саммит «нормандской четверки», по итогам которой главы стран-участниц подтвердили приверженность Минским соглашениям.