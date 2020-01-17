Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. «Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. Он – человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну», - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Офис президента Украины подтвердил получение заявления премьера об отставке.