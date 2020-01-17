В «Единой России» высказали претензии к некоторым министрам

Как заявил глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, депутаты партии имеют претензии к работе ряда министров, а именно к руководству министерств здравоохранения, культуры, труда и просвещения, передает ТАСС.

Замечания прозвучали в ходе общения с избранным премьером Михаилом Мишустиным, который на момент беседы был только кандидатом на этот пост, рассказал Неверов.

«В ходе общения депутатов действительно прозвучал ряд замечаний в адрес некоторых министерств», – сообщил парламентарий.

Мишустин пообещал, что произойдут серьезные изменения в правительстве, как кадрового характера, так и структурного.

Ранее сообщалось, что наибольшие шансы сохранить свои посты остаются у министра обороны Сергея Шойгу, а также главы МИД РФ Сергея Лаврова. Меньше всего шансов сохранить должности остается у руководителей социальных ведомств, а также министерств труда и здравоохранения.