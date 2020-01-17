В Госдуме обвинили МИД Польши в исторической безграмотности

Пётр Толстой – вице-спикер нижней палаты российского парламента – прокомментировал заявление польского внешнеполитического ведомства о том, что Красная армия, освободив Варшаву, якобы не принесла полякам свободы. По его словам, такое заявление возмутительно и говорит о том, что умы политиков из Польши захватила историческая безграмотность, передаёт РИА Новости.

При этом Толстой считает, что поляки переписывают историю и забыли о «Пакте Гитлера – Пилсудского», который был заключён 26 января 1934 года.

«Они забыли, как Варшава вместе с фашисткой Германией стремилась к разделу СССР и Чехословакии, как Польша отказывалась пропустить части Красной Армии через свою территорию навстречу немцам. И вот уже Белорусский и Украинский фронты почему-то ассоциируются у них не с направлениями, а с национальным составом. В Варшаве очень быстро забыли о тысячах советских солдат, которые отдали свои жизни, освобождая Польшу», – резюмировал депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что в польском внешнеполитическом ведомстве в день 75-летия освобождения Варшавы от фашистов выразили уважение красноармейцам, которые проливали кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнули, что Красная армия, освободив Польшу от оккупации, якобы не принесла стране свободы.