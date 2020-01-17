В МИД раскрыли детали по работе с Турцией над ситуацией в Ливии

Москва приложила колоссальные усилия для разрешения ситуации в Ливии, рассказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

В этих целях проводятся постоянные консультации с Анкарой, продолжил дипломат. Сегодня между Россией и Турцией продолжаются консультации, чтобы закрепить достигнутые в Москве договоренности по Ливии.

«Россия и Турция работают в этом направлении очень напряженно», - продолжил дипломат. Он также возложил большие надежды по решению этого вопроса на Берлинскую конференцию по Ливии, которая пройдет 19 января. Рябков уверен, что при условии активного участия всех заинтересованных сторон «наши шаги принесут результаты».

Для того, чтобы решить данную проблему необходимо, чтобы все участники конфликта и турецкая сторона, в том числе, проявили гибкость, добавил представитель МИД. Он также выразил сожаление тем, что Вашингтон отстранился от решения данной проблемы.

«Мы продолжим систематическую работу по доведению до американских коллег нашей логики и наших подходов», – добавил Рябков.