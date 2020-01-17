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В Варшаве заявили, что Красная армия не принесла полякам свободы

Москва, 17.01.2020

В польском внешнеполитическом ведомстве в день 75-летия освобождения Варшавы от фашистов выразили уважение красноармейцам, которые проливали кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнули, что Красная армия, освободив Польшу от оккупации, не принесла стране свободы, передаёт РИА Новости.

«Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе с нацизмом, но сразу после войны режим Сталина привёл к красному террору, преступлениям и грабежам. Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла нам свободы», – говорится в заявлении МИД Польши.

Наша справка

Освобождение Варшавы – операция частей Красной Армии и Войска Польского по освобождению столицы Польши, города Варшава, от немецкой оккупации, проходившая с 14 по 17 января 1945 года. 17 января 1945 года Варшава была освобождена воинами 1-й армии Войска Польского.

17 января после полудня Советские войска праздновали победу. Варшава была полностью свободна от немецких оккупантов.

Красная армия очистила город от фашистов, однако они успели превратить некогда прекрасный столичный город в сплошное пепелище, целые районы лежали в руинах. Нацисты разрушили 85% построек в Варшаве, в том числе много исторических и архитектурных достопримечательностей. Всего за период Второй мировой войны были уничтожены около 700 тыс. жителей Варшавы, в том числе около 350 тыс. евреев. В сражениях с фашистами на территории Польши погибли свыше 600 тыс. советских солдат.

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