В Верховной Раде прокомментировали заявление Гончарука об отставке

Давид Арахамия – глава фракции президентской партии «Слуга народа» – заявил, что Верховая Рада отправит в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарук за один день, если отставку поддержит глава государства Владимира Зеленского. По его словам, депутаты будут ждать, каким образом украинский лидер отреагирует на заявление Гончарука, передаёт РИА Новости.

«Если Зеленский поддержит идею отставки Гончарука, то я вам гарантирую, мы эту отставку примем за один день», – резюмировал Арахамия.

Ранее сообщалось, что глава Кабмина Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. По его словам, он принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его слов о Зеленском, чтобы доказать своё уважение. При этом он не стал отрицать её подлинность, но подчеркнул, что эта запись была смонтирована.