Возобновил свою работу обновлённый Российско-Израильский деловой совет

Образованный почти десять лет назад Российско-Израильский деловой совет уже проделал огромную работу, направленную на улучшение бизнес отношений и установлению крепких экономических контактов между двумя странами. Так, например, при активном участии совета был реализован план по строительству крупнейшего в России фармацевтического предприятия «Teva».

Помимо прочего, совет запустил инвестиционный проект по запуску инструментального завода в Свердловской области. Эти и другие программы находились под руководством Сергея Улина, бывшего председателя совета.

Российско-Израильский деловой совет является членом Торгово-Промышленной Палаты РФ, а также сотрудничает с Межправительственной комиссией, что позволяет использовать административные ресурсы и эффективно реализовывать все проекты совета.

9 августа 2019 года, на заседании Российско-Израильского делового совета, новым председателем был назначен Бабаев Олег Иосифович, российский предприниматель и учредитель ряда инвестиционных компаний, действующих на территории Москвы и Московской области. Вместе со сменой руководства изменилась и структура совета.

«Прежде всего, мы создаем новую информационную платформу», – говорит Олег Бабаев. «На официальном сайте и в социальных сетях каждый пользователь сможет найти необходимую для себя информацию: данные по рынку России и Израиля, инновационные проекты предпринимателей обеих стран и другую полезную информацию. Мы хотим, чтобы представители малого и среднего бизнеса свободно обращались к нам за поддержкой. Мы всегда готовы предоставить им консультацию на безвозмездной основе, так как совет является общественной организацией».

Напомним, что РИДС был создан для того, чтобы координировать израильский бизнес на российском рынке, укрепить бизнес отношения для повышения уровней товарооборота России и Израиля, а также защищать права и законные интересы отечественных предпринимателей в их взаимоотношениях с российскими и израильскими официальными и коммерческими структурами. Новый председатель совета ставит перед собой точно такие же цели. На сегодняшний день РИДС активно продвигает инновационные технологии в сфере медицины, образования, цифровизации, энергетики, трансфера и сельского хозяйства на российском рынке.

«В нашей стране есть спрос на израильские информационные и медицинские технологии. Более того, инновационные проекты зарубежных коллег интересны для России и с точки зрения общего уровня развития страны. Поэтому предприниматели из Израиля часто обращаются к нам за помощью. Совет налаживает коммуникацию между представителями зарубежного и российского бизнеса, что тоже очень важно. Ведь многие из них не всегда понимают, как выйти на наш рынок. Они не знают с чего следует начинать, в какие компании обратиться за сотрудничеством и часто сталкиваются с проблемой дезинформации. Поэтому и нужен Российско-Израильский деловой совет. Мы внимательно изучаем проект, с которым к нам пришли. Если это интересно для России, если эта идея что-то привносит, тогда мы включаемся в процесс и помогаем продвигать идею на российский рынок», – отмечает Олег Бабаев.

В настоящее время Деловой совет рассматривает более 20 израильских технологических проектов, которые могут быть интересны российскому бизнесу. Особый упор делается на проекты, которые в последующем окажут влияние на качественное изменение в наиболее социально-чувствительных направлениях, позволят увеличить количество рабочих мест, быть успешными и иметь экспортный потенциал для развития торгово-экономических отношений с нашими ближайшими соседями и на глобальном Азиатском рынке.

Российско-Израильский деловой совет активно поддерживает создание инновационного молочного кластера в Республике Башкортостан. В проекте используются передовые израильские технологии, которые помогут в подготовке кормов и улучшении генетики. Предполагается выпуск экспортно-ориентированной продукции здорового питания: детского, спортивного и оздоровительного.

«Со стороны России существует запрос на развитие многих отраслей в производстве. И сделать это можно при помощи привлечения израильских технологических компаний. Очень часто зарубежные коллеги просят приехать и рассказать, как эффективно выйти на наш рынок, какие направления в российском бизнесе развиваются активнее всего. Мы видим, как развиваются отношения между двумя странами, и хотим способствовать плодотворному сотрудничеству России и Израиля», – так говорит о деятельности совета Олег Бабаев.

Основная миссия обновленного Российско-Израильского делового совета остается прежней – расширять и развивать деловые контакты между предпринимателями России и Израиля. Совет не только осуществляет коммуникацию между представителями бизнеса обеих стран, но и предоставляет юридическую консультацию, анализ рынка.

Справка о совете:

Российско-Израильский деловой совет был создан 26 января 2010 года.Совет активно продвигает инновационные технологии в сфере медицины, образования, цифровизации, энергетики, трансфера и сельского хозяйства и другие.

Российско-Израильский совет входит с состав Торгово-Промышленной Палаты РФ, а также является членом Межправительственной комиссии.Основная миссия Российско-Израильского делового совета заключается в расширении и развитии деловых контактов между предпринимателями России и Израиля. Цель совета - продвижение израильского бизнеса на российских рынках, а также в защите прав и законных интересов российских предпринимателей в их взаимоотношениях с российскими и израильскими официальными и коммерческими структурами.