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Зеленский не принял отставку Гончарука

Москва, 17.01.2020

Украинский лидер Владимир Зеленский не принял отставку главы правительства Алексея Гончаруку. Президент провёл встречу с премьер-министром, в ходе которой заявил, что решил предоставить «молодому правительству шанс», но при условие, что они смогут решить некоторые важные вопросы, которые беспокоят общество, передаёт РИА Новости.

Среди поставленных пред Кабинетом министром задач, президент назвал создание новой концепции оплаты труда в министерствах и других государственных компаниях. Кроме того, он призвал к замене некоторых министров.

«Я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств, согласно их профессиональных данных», – резюмировал президент Украины.

Ранее сообщалось, что Гончарук подтвердил, что написал заявление об отставке на имя президента Украины Владимира Зеленского. В соответствии с Конституцией Украины премьер-министр должен подавать прошение об отставке в парламент, а не президенту. Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего кабинета министров. В соответствии с Конституции Украины Верховная Рада не имеет права отправить правительство в отставку ранее чем через год после ободрения парламентом программы его работы - то есть не ранее 4 октября 2020 года. 

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