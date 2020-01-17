Зеленский не принял решения об отставке правительства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, правительство продолжит исполнять свои обязанности до того, как президент Украины Владимир Зеленский не примет решения о его отставке.

«Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции может работать в большой команде. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы», - заявил Гончарук в Верховной Раде.

Ранее Гончарук подтвердил, что написал заявление об отставке на имя президента Украины Владимира Зеленского. В соответствии с Конституцией Украины премьер-министр должен подавать прошение об отставке в парламент, а не президенту. Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего кабинета министров. В соответствии с Конституции Украины Верховная Рада не имеет права отправить правительство в отставку ранее чем через год после ободрения парламентом программы его работы - то есть не ранее 4 октября 2020 года.