Беспилотник ВВС США провёл разведку у границ Крыма

Стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США провёл разведку у границ Крыма. Согласно информации, которую публикует специальный мониторинговый ресурс PlaneRadar, беспилотный летательный аппарат поднялся с авиационной базы НАТО, расположенной на острове Сицилия (Италия).

Отмечается, что БПЛА провёл разведывательный полёт возле линии разграничения в Донбассе, после чего направился к границе России, где совершил полёт у Черноморского побережья Крыма.

Наша справка

Беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk является стратегическим БПЛА-разведчиком. Был разработан дочерним предприятием компании Northrop Grumman. Выполняет боевые/разведывательные задачи с весны 2006 года.