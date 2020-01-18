Названы продукты, снижающие артериальное давление

Медики из Германии назвали продукты, которые могут нормализовать артериальное давление у гипертоников. При этом они подчеркнули, что прежде всего людям, страдающим от гипертонии следует отказаться от соли и солёных продуктов.

Кроме того, они рекомендуют до минимума снизить потребление пищи с большим содержанием сахара, а также по возможности исключить из своего рациона продукты из белой муки, чипсы картофель фри и другие жареным блюдам, а также красное мясо и колбасу. Нужно также помнить, что кровяное давление повышает алкоголь, передаёт Focus.de.

Ставку следует делать на пищу без консервантов и добавок. Вместо соли - использовать такие травы как майоран, розмарин и тимьян, а также соевый соус. Очень полезен чеснок, который не только снижает давление, но и уровень холестерина в крови.

Чтобы нормализовать артериальное давление ежедневно надо кушать фрукты, овощи, листовые овощи и цельнозерновые продукты.

Среди фруктов наиболее полезны для гипертоников черника и гранат. В качестве закусок можно использовать несоленые фисташки и другие орехи. Поможет снизить давление также льняное масло, грецкие орехи и морскую рыбу, ​​в частности лосось и скумбрия. Из напитков лучше всего употреблять ягодные морсы, зеленый или травяной чаи.