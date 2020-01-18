Вход/Регистрация Подписка

Названы продукты, снижающие артериальное давление

Москва, 18.01.2020

Медики из Германии назвали продукты, которые могут нормализовать артериальное давление у гипертоников. При этом они подчеркнули, что прежде всего людям, страдающим от гипертонии следует отказаться от соли и солёных продуктов.

Кроме того, они рекомендуют до минимума снизить потребление пищи с большим содержанием сахара, а также по возможности исключить из своего рациона продукты из белой муки, чипсы картофель фри и другие жареным блюдам, а также красное мясо и колбасу. Нужно также помнить, что кровяное давление повышает алкоголь, передаёт Focus.de.

Ставку следует делать на пищу без консервантов и добавок. Вместо соли - использовать такие травы как майоран, розмарин и тимьян, а также соевый соус. Очень полезен чеснок, который не только снижает давление, но и уровень холестерина в крови.

Чтобы нормализовать артериальное давление ежедневно надо кушать фрукты, овощи, листовые овощи и цельнозерновые продукты.

Среди фруктов наиболее полезны для гипертоников черника и гранат. В качестве закусок можно использовать несоленые фисташки и другие орехи. Поможет снизить давление также льняное масло, грецкие орехи и морскую рыбу, ​​в частности лосось и скумбрия. Из напитков лучше всего употреблять ягодные морсы, зеленый или травяной чаи.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара может сильно удивить
      Авторы прогнозов, предрекающие в этом году слабый доллар, вновь ошиблись. И опять причина в сохраняющейся привлекательности процентных ставок ценных бумаг в Америке, которые по-прежнему выше ставок в большинстве как соседних, так и дальних стран.
    2. Подкаст 2-ой недели. Как работает человеческий ум
    3. Минфин обрек рубль на падение
      Увеличение объема закупок валюты министерством финансов положило начало полосе ослабления рубля
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама