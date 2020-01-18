Прогноз погоды на 7 дней: синоптики предупредили о мощном похолодании

В России продолжает наблюдаться аномально тёплая погода – атлантические циклоны, перемещаясь вдоль северного побережья Европы, отсекают арктический холод от Центральных регионов страны. При этом влажные/тёплые циклонические вихри добираются даже до побережья Сибири, поддерживая высокий температурный фон в том числе и за Уралом. Такая климатическая обстановка приводит к новым погодным рекордам. Так, 17 января, не устояли температурные максимумы почти в 50 городах Европейской России, Урала, Сибири и даже на Чукотке и в Якутии.

Больше всего рекордов было установлено в Центральных и северо-западные областях страны. В числе рекордсменов оказались Тверская, Ярославская, Орловская, Вологодская, Рязанская, Смоленская, Белгородская, Московская, Ленинградская, Псковская и Новгородская области. При этом были «перекрыты» рекорды тепла в обеих столицах. В частности, в Москве накануне столбики термометров поднимались до плюс 4,5 – предыдущий рекорд держался с 1925 года (плюс 4,1). В Петербурге, где температура повышалась до плюс 5,1, был побит рекорд того же года (плюс 4,9).

Кроме того, на 1-2 градуса выше многолетних максимальных температур было в столицах Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, а также в Казани, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Не устояли температурные рекорды в Екатеринбурге, Уфе, Перми, ряде городов Тюменской, Челябинской, Тюменской, Томской, Омской и Курганской областей.

Гидрометцентр предупреждает о мощном похолодании в Москве и центре России

Несмотря на многочисленные температурные рекорды, аномально тёплая погода уже в самое ближайшее время сменится резким похолоданием. Об этом, в частности, предупредили в Гидрометцентре. При этом, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, следующая неделя начнётся с весенней погоды. Так, Москве в понедельник, 20 января в дневное время ожидается минус 1 – плюс 4. Во вторник, 21 января в Твери, Владимире, Туле и Подмосковье местами возможны небольшие осадки и тоже пока аномально тепло – плюс 2-4. Ночью, по прогнозу синоптиков, в этих городах, а также в Смоленске примерно столько же. Однако метеорологи предупреждают об усилении ветра. Утром 22 января ожидается снег. В течение суток температурный фон будет колебаться от минус 3 до плюс 2.

Уже начиная с четверга, как прогнозируют синоптики, и до конца недели температура воздуха будет отрицательной. Так, 23 января в Москве пойдёт снег, погодные градусники будут показывать до минус 6. В дальнейшем в столичном регионе станет ещё холоднее. С 24 по 26 января в регионе ожидается снег, а воздух будет остывать до минус 8.

По прогнозу синоптиков, в середине следующей недели похолодает и в Рязани – минус 3-5, Владимире – минус 4-5, Туле - минус 1-3, Калуге – минус 2, Твери – минус.

Прогноз погоды на 7 дней на северо-западе России и в СПб

Немного теплее будет на предстоящей недели в Петербурге. Здесь в период с 20 по 26 января ожидается от плюс 3 до минус 2. В Вологде, по прогнозу синоптиков, выпадет сильный снегопад, а столбики термометров к середине недели опустятся до минус 5.

А вот в Мурманске, наоборот температура совершит обратный кульбит. Если сегодня здесь минус 18, то уже в понедельник, синоптики обещают всего минус 3. Зато прогнозируется очень сильная снежная метель - по прогнозу метеорологов, порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.

Температурные качели ожидаются на предстоящей неделе в Республике Коми. Так, по прогнозу синоптиков, в понедельник в Сыктывкаре минус 12-13, во вторник – минус 2-3, в четверг - минус 8-9, в пятницу – минус 9-11, в субботу и воскресенье – минус 1-2.

Из летописи погоды в Москве

Пока же на большей части Европейской России аномально тепло. Так, в Москве, 18 января при облачной погоде с прояснениями максимальная температура воздуха составляла плюс 2, по области до 3 градусов выше нуля. Атмосферное давление к вечеру составило 756 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха – 75%.

Согласно данным синоптиков, лютой стужи в этот день в Москве уже давно не наблюдалось. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 18 января 1940 года, когда погодные градусники показывали минус 41,1. Случались в этот день и обильные снегопады. Например, в 2013 году выпало до 10 мм осадков.

18 января 2019 году в Москве наблюдалась оттепель. Ночью фиксировался лёгкий мороз – минус 1,9, а днем воздух прогревался до плюс 2,8. При этом среднесуточное значение было выше нормы почти на 11 градусов.