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В ПФР рассказали о существенном росте пенсий к 2022 году

Москва, 18.01.2020

Антон Дроздов – глава Пенсионного фонда России (ПФР) – заявил, что средний размер ежемесячных пенсионных выплат в стране к 2022 году увеличится по сравнению с 2019 годом сразу на 18,26% и составит 18 290 руб.

В интервью «Российской газете» руководитель ПФР пояснил, что в реальном выражении пенсии с 2019 по 2022 годы будут расти на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно.

При этом он отметил, что при инфляции, которая возможно будет ниже прогнозных цифр, рост пенсий в реальном выражении станет ещё выше.

«В январе 2020 года пенсии уже были проиндексированы сразу на 6,6% - они выросли примерно на на 1 тыс. руб. Но не у всех пенсионеров выплаты увеличились одинаково. В этой связи хотел бы пояснить, что если человек в прошлом году получал около 15 466 руб., то при индексации пенсия у него выросла на 1 тыс. руб. Те же, кто получал меньше, и прибавка к пенсии также получили меньше», – резюмировал Дроздов.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию глава российского государства Владимир Путин предложил закрепить в Конституции РФ обязательную индексацию пенсионных выплат.

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