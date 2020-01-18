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Владимир Путин высказался о количестве сроков пребывания президента у власти

Москва, 18.01.2020
  • Владимир Путин высказался о количестве сроков пребывания президента у власти

Санкт-Петербург. Президент России Владимир Путин во время с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений во время посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

18 января в Санкт-Петербурге на встрече президента Владимира Путина с участниками Великой Отечественной войны, один из ветеранов обратился к нему с предложением «решить некоторые проблемы, связанные с конституцией»: изменить одну из статей, так чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком».

«Чтобы народ потом решил, продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное», передает обращенные к президенту слова агентство РИА Новости. Ветеран отметил также, что у президента получилось укрепить обороноспособность страны и теперь он может начать решать иные задачи.

«Что касается сроков пребывания у власти, я понимаю … это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю», —цитирует ответ президента Путина агентство «Интерфакс». «Это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю. Вместе с тем очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти».

 

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