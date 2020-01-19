Иран может пересмотреть отношения с МАГАТЭ

Али Лариджани – спикер иранского парламента – заявил, что Тегеран пересмотрит своё сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). По его словам, произойдёт это если страны-участницы ядерной сделки будут предпринимать «несправедливые» действия, агентство Tasnim.

При этом он подчеркнул, что если Европа по какой-либо причине будет вести себя несправедливо при использовании статьи № 37 ядерного соглашения, в которой говорится о механизме разрешения споров ядерного соглашения, тогда Тегеран примет серьёзное решение по сотрудничеству с МАГАТЭ.