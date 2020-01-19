Медведев рассказал о своих планах на будущее

Бывшие глава российского правительства в интервью «Первому каналу» рассказал о своих планах на будущее. По его словам, пользуясь выходными он отправился кататься на лыжах, а по возвращению приступит к своим рабочим обязанностям.

«В просто пару дней покатаюсь на лыжах, отдохну немного. А через пару дней вернусь в Москву и буду работать. Так что в этом смысле никаких серьёзных изменений после отставки в моём графике нет. Вернусь и продолжу работу», – подчеркнул Медведев.

При этом он напомнил, что президент РФ назначил его на должность заместителя главы Совета Безопасности России. Кроме того, как отметил экс-премьер, он продолжает оставаться председателем партии «Единая Россия», перед которой стоят те же задачи, что и перед всей страной.

«Они связаны с повышением уровня благосостояния граждан и реализацией национальных проектов», – резюмировал Медведев.