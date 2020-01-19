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Названы самые популярные лечебные курорты России

Москва, 19.01.2020

Эксперты туристического бизнеса назвали самые популярные лечебные курорты страны. Первое место у курортов Краснодарского края. Прежде всего, туристы отправляются в Анапу, Сочи, и Ейск.

На втором месте курорты, расположенные на территории Ставрополья. Самыми посещаемыми из них являются лечебницы Железноводска, Кисловодск, Пятигорск и Минвод. Замыкает тройку лидеров Крым, где специалисты выделяют лечебные курорты Евпатории, Феодосии, Сак, и ЮБК, передаёт RT.

Всего в 2019 году в санаториях страны отдохнули почти 6,5 млн человек, среди которых 1,5 млн детей.

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