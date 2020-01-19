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Особенности получения кредита под залог автомобиля

Москва, 19.01.2020
Необходимость в использовании заемных денежных средств время от времени появляется у многих людей, вне зависимости от размера их регулярных доходов. Решить данную проблему можно разными способами.
#PressRelease

Зачастую люди одалживают деньги у своих друзей или обращаются за получением кредита в банк. Однако такие решения связаны с определенными сложностями. Например, взять взаймы большую сумму денег у друзей довольно трудно, а кредитование в банковском учреждении производится под большие проценты. Помимо этого, требуется собрать множество документов или найти поручителей, а затем в течение достаточно длительного времени ожидать решения банковской организации. В качестве хорошего альтернативного варианта можно взять кредит под залог автомобиля.

Помимо банков, кредиты под залог автотранспортных средств предоставляют автоломбарды – частные фирмы, выдающие заемщикам денежные средства в предельно сжатые сроки. В число основных преимуществ получения займа в надежном автоломбарде входят следующие особенности:

  • минимальное количество документов;
  • сравнительно невысокие проценты – от 0,9% в неделю;
  • отсутствие необходимости в предоставлении справки о доходах заемщика;
  • отсутствие скрытых платежей.

Самые распространенные варианты предоставления таких услуг – кредитование под залог авто и заем под залог паспорта транспортного средства. В первом случае автомобиль передается автоломбарду и остается на оплачиваемой стоянке до возвращения долга. Заем с залогом авто предоставляется под низкие проценты и с мягкими требованиями к его состоянию. Во втором случае автоломбард получает лишь ПТС, а сама машина остается в распоряжении ее владельца. Удобство этого варианта для заемщика заключается в том, что он оставляет за собой право пользоваться ею по своему усмотрению. При этом владелец автомобиля утрачивает право на его продажу или дарение и обязан предоставить автоломбарду запасные ключи. К автомобилю при этом предъявляются довольно строгие требования. Одно из них состоит в предельно допустимом возрасте машины. Некоторые автоломбарды выдают займы только под залог машин, выпущенных за рубежом.

Для получения займа под залог транспортного средства обычно нужно представить кредитору следующие документы:

  • Российский паспорт.
  • Водительское удостоверение.
  • Документы на машину: регистрационное свидетельство, ПТС и др.
  • Запасной комплект ключей к автомобилю.
  • Заверенную у нотариуса доверенность на залог автотранспортного средства (для заемщика, не являющегося его собственником).
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