Отличительные особенности и преимущества использования Garmin

Эти изделия предназначены для людей, которые ведут здоровый образ жизни и стремятся привлекательно выглядеть вне зависимости от количества прожитых лет.

Линейка изделий, выпускаемых фирмой Garmin, обновляется каждый год. Вы также можете отдельно заказать и приобрести ремешки и аксессуары для часов браслетов garmin. Модель Gsmin WR11 обладает следующими функциями:

показ текущего времени;

снятие показаний электрокардиограммы с их дальнейшей обработкой на смартфоне;

слежение за пульсом;

измерение параметров жизнедеятельности во сне;

определение длины пройденного пути;

подсчет израсходованных калорий.

Данное устройство характеризуется экономным энергопотреблением, сообщает владельцу о необходимости дприема жидкости для поддержания питьевого режима, имеет встроенную память, в которой данные могут храниться на протяжении суток и др.

В «умном» браслете Garmin Vivofit 3 имеются шагомер, устройство для слежения за пульсом и детектор активности. Использование технологии Move IQ позволяет устройству различать виды занятий и выполнять переключение на нужные режимы. Чтобы просмотреть детальные сведения, нужно инсталлировать на смартфон приложение Garmin Connect. Данный девайс выполняет следующие функции:

Отслеживает активность на протяжении дня, в том числе в периоды покоя. Гаджет напоминает о необходимости «размяться» путем появления красной полосы на экране, сопровождающегося звуковым сигналом.

Автоматически ведет мониторинг важнейших жизненных показателей во время отдыха и сна.

Обрабатывает и анализирует собранные данные для определения «спортивного возраста» владельца и составления для него наиболее подходящей программы нагрузок.

Отличительная особенность данной модели заключается в наличии возможности записывать в отдельный файл полученные сведения после включения режима тренировки (в т. ч. схему пройденного маршрута) для последующего изучения результатов. Этот гаджет полезен для начинающих спортсменов.

Благодаря высокому резерву емкости аккумулятора трекер Garmin Vivofit 4 не нужно заряжать в ходе использования. Он ведет непрерывный мониторинг физической активности, в т. ч. во время сна. Его можно носить во время водных процедур и плавания в бассейне. Отличительные особенности этого устройства таковы: