Преимущества складских стеллажей б/у

Многие из них в последнее время отдают предпочтение второму варианту. Он обеспечивает целый ряд преимуществ, хотя и несет в себе определенные риски.

Главные аргументы в пользу покупки подержанных стеллажей на https://sklad-klad.ru/ таковы:

Доступная стоимость. Очевидно, что цены на стеллажные конструкции, ранее использовавшиеся на других объектах, ниже цен на новые аналогичные изделия. Разница в стоимости зависит от множества факторов, главным из них является степень износа складского оборудования. В среднем при покупке подержанных стеллажей можно рассчитывать на экономию в размере 30-40% от первоначальной цены.

Быстрота получения готовых изделий. При покупке новых стеллажных конструкций чаще всего они изготавливаются на заказ. Это означает, что понадобится определенное время на разработку, согласование и утверждение проекта, производство и доставку готовых изделий. При покупке подержанных стеллажей можно приступить к использованию данного складского оборудования скорее: оно уже имеется в наличии, потери времени на подготовку проекта и производство исключены.

Возможность доработки. Подержанные стеллажи можно использовать в качестве основы для создания конструкции по индивидуальному плану. В этом случае вместо оплаты нового складского оборудования владельцу подержанных стеллажей нужно оплатить их усовершенствование, после чего можно получить бюджетный, но полностью соответствующий всем своим запросам вариант.

Хотя приобретение ранее уже эксплуатировавшихся стеллажей обеспечивает целый ряд преимуществ, у этого решения есть и недостатки. Заказ подержанных стеллажей таит в себе определенные риски. К примеру, усталость металла отрицательно отражается на их прочности и безопасности. Помимо этого, в результате продолжительного использования крепежей они могут прикипеть, из-за чего понадобятся дополнительные усилия по выполнению демонтажных работ и проведению спецподготовки к последующей сборке стеллажных систем. Однако если приобретать подержанные стеллажи у надежных поставщиков, то риски появления проблем с ними минимальны.