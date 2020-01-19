Прогноз погоды: то в жар, то в холод – синоптики рассказали о странной погоде летом-2020

Погода на зиму 2020 года ещё не успела набрать свои обороты, до весны почти полтора месяца, а прогнозы синоптиков, проанализировавших климатические показатели за последние 10 лет, а также данные с метеорологических станций и спутников, опубликовали первый, долгосрочный прогноз погоды на лето-2020. По их данным, в период с июня по август на большей части страны ожидается странная погода с температурными качелями, частыми сменами атмосферных фронтов, дождями, грозами, ураганами и другими неприятными природными явлениями.

Погода в июне-2020. Прогноз синоптиков

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, климатическое лето в этом году на большей части Русской равнины начнётся в конце мая, когда во многих российских регионах, прежде всего на юге – будет не просто тепло, а жарко. А вот с наступлением календарного лета погодная обстановка может поменяться. В первой декаде июня метеорологи ожидают дождливую и ветреную погоду. При этом даже на черноморских курортах Краснодарского края и Крыма, как минимум до 10-12 числа дневной температурный фон будет держаться на уровне плюс 14-17. При этом возможны сильные ливни и шторм на море.

После 15 июня климатическая обстановка поменяется. Дожди прекратятся не только на юге, но также в центральных и северо-западных областях, а столбики термометров по всей России поползут вверх. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге во второй половине первого летнего месяца воздух в дневные часы будет прогреваться до плюс 20. Однако, как предупреждают синоптики не всё будет так гладко. Странная погода проявится в последней декаде июня, когда жара будет сменятся неожиданным и резким похолоданием, а сухие дни – ливнями и сильным ветром. По словам синоптиков, к таким обстоятельствам нужно просто подготовиться заранее и с терпением переждать непостоянство природных явлений.

Прогноз погоды на июль-2020

В начале июля, по прогнозу синоптиков, в России резко потеплеет, восстановится засушливость. В южных регионах страны, например, на Ставрополье и республиках Северного Кавказа погода станет прекрасной и манящей, а градусники будут показывать до плюс 30, а местами до плюс 34-36. А вот на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке воздух будет прогреваться всего до плюс 20, но и такая погодная обстановка будет означать приход климатического лета.

При этом, как предупреждают синоптики, сильна жара, которая накроет к концу месяца в том числе Москву и СПб, завершится мощными ливнями и ураганами. Такая погода ожидается не только в двух российских столицах, но в Поволжье, а также в Центральном федеральном округе и на северо-западе страны.

Погода на август-2020. Долгосрочный прогноз синоптиков

Странная погода, по прогнозу синоптиков, сохранится и в последнем месяце календарного лета-2020. Начало августа, предположительно, будет ещё засушливым и жарким. Например, в Самарской области, Татарстане, Мордовии и Нижегородской области в период с 1 по 10 августа ожидается плюс 23-27. Очень тепло, но с осадками, которые местами будут очень сильными, будет в начале августа в Воронежской, Белгородской, Тверской, Ярославской, Калининградской областях, а также в Карелии, Санкт-Петербурге и Москве.

Но уже с начала второй декады месяца в атмосфере начнут проявляться первые «звоночки» наступающей осени. Согласно народному календарю, проводы лета на Руси обычно начинались после 8 августа. Этот день связан с праздником, посвящённым Анне-зимоуказательнице. Считалось, что после 8 августа с каждым днём температурный фон начинает снижаться минимум на 0,5 градуса. Так, по прогнозу синоптиков, будет и в августе-2020.

Ожидается, что с середины августа столбики термометра на большей части Европейской части России понизятся до плюс 20-15. При этом, по прогнозу синоптиков, днём еще будет достаточно тепло, местами даже жарко, а вот после полуночи уже начнёт ощущаться осенний холод. Кроме такого, увеличится общее количество осадков, а сами дожди станут холодными и будут сопровождаться сильными порывами ветра.

Конец августа принесёт в Россию уже стабильную прохладу и обильные дожди. Например, в Приморье, Сибири и на Урале погодные градусники покажут плюс 10-15. На юге же ещё сохранится летняя, хотя и со странностями погода. В частности, в Краснодарском крае, Крыму и на Ставрополье при довольно высоком температурном фоне в последнюю неделю августа начнутся климатические качели. Местных жителей и туристов начнёт бросать то в жар, то в холод, а столбики термометров будут скакать от плюс 20 до плюс 10 и обратно. В Москве же, по прогнозу синоптиков, календарное лето завершится мощными ливнями, грозами и ураганом.