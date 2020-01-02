Киев отказывается от прямых поставок российского газа

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью «Интерфакс-Украина» заявил, что Украина не будет заключать контракт на прямые поставки природного газа из России.

«Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны», - сказал Кулеба.

Киев объявил о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, но Украина потребляет транзитный российский газ, который оформляется как реверс из Европы.