Россия приблизилась к советскому рекорду по добыче нефти

Прошедший год в энергетическом секторе запомнится не только соглашением ОПЕК+, но и повторением российским нефтяным сектором советского рекорда по добыче нефти. Он был установлен в 1987 году и вот уже треть века составляет 11,416 млн бар./сутки. Несмотря на соглашение между членами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в картель, о снижении добычи нефти в прошлом году российские нефтяники добыли согласно предварительным данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) при Минэнергетики РФ 560,2 млн тонн нефти и конденсата или 11,25 млн бар./сутки, что на 0,8% больше, чем в 2018 году.

Рост добычи нефти, конечно, противоречит обязательству об ее сокращении. Большую часть прошлого года – 9 из 12 месяцев Россия не выполняла свои квоты по ОПЕК+, утверждает Bloomberg. Российское Министерство энергетики объясняло невыполнение обязательств целым комплексом причин, начиная от сурового климата и заканчивая техническими проблемами, возникшими после загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба».

По соглашению ОПЕК+ Россия обязалась сократить добычу нефти на 228 тыс. бар./сутки по сравнению со взятым за основу уровнем добычи в октябре 2018 года, который составил 11,418 млн бар./сутки. Кстати, с 1 января 2020 г. этот показатель вырос, потому что в декабре ОПЕК+ был продлен. Причем, сокращение добычи увеличилось.

Саудовская Аравия, один из инициаторов соглашения ОПЕК+, призывает «отстающих» подписантов выполнять взятые обязательства. На долю Эр-Рияда пришлось самое большое снижение добычи, которое он досрочно выполнил.

Москва в декабре прошлого года пообещала на саммите ОПЕК увеличить сокращение добычи на 70 тыс. бар./сутки с тем, чтобы в первом квартале довести ее приблизительно до 300 тыс. Свои обязательства Россия, скорее всего, теперь выполнит, потому что на саммите было решено исключить из статистики конденсат.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что это изменение не является лазейкой для того, чтобы наращивать добычу нефти и при этом заявлять о выполнении условий соглашения.

В Москве в последние недели заговорили о судьбе соглашения ОПЕК+. На март намечена встреча министров энергетики участников сделки. К тому времени она будет действовать уже более трех лет, хотя первоначально планировалось, что ее продолжительность не превысит шести месяцев. На мартовской встрече российская сторона может поднять вопрос о выходе из сделки. Об этом Александр Новак заявил в конце декабре 2019 г. в интервью телеканалу «Россия 24».

"Я считаю, эта сделка не вечная. Нам нужно постепенно принимать решение о выходе, для того, чтобы и долю на рынке сохранить, и для того, чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои перспективные проекты", - сказал Новак.

Выход из сделки позволит российской «нефтянке» вернуть в строй мощности приблизительно на полмиллиона баррелей в сутки. Так что в этом году можно будет ждать нового рекорда по добыче нефти.