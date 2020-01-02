Погода на Рождество: минус 50 и сильный ветер – синоптики предупредили о мощном похолодании

В ближайшие дни в России ожидается очень сильное снижение температурного фона. Пик похолодания, по прогнозу синоптиков, придётся на Рождество.

Сильные морозы и ветер на Чукотке. Прогноз погоды на Рождество

Континентальные районы Чукотского автономного округа уже сейчас находятся под присмотром антициклона, осадков практически нет. На фоне малооблачной погоды морозы с каждым днём будут набирать силу. К вечеру 6 января в ряде населённых пунктов Чукотки воздух остынет до минус 40, в рождественскую ночь до минус 47, а, например, в Илирнее столбики термометров опустятся к отметке минус 50.

Днём 7 января в Билибинском районе «потеплеет» до минус 45. Таки образом, среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни здесь будет ниже многолетних значений почти на 10 градусов.

При этом синоптики предупреждают и о сильном ветре. В частности, 6-8 января всё Восточное побережье округа окажется в зоне штормовых ветров, которые сформируются в противостоянии двух атмосферных фронтов – антициклонического и циклонического. В ночь перед Рождеством ожидается усиление ветра до 25-27 метров в секунду.

В зоне больших градиентов будет на Рождество и побережье Берингова пролива, где порывы ветра по прогнозу метеорологов, будут достигать 33-35 метров в секунду.

Синоптики предупреждают о мощном циклоне в прибрежных районах Дальнего Востока. Прогноз погоды на Рождество

Мощный циклон, который с начала этого года накрыл всю акваторию Охотского моря, уже прошёлся сильными снегопадами по Хабаровскому краю, Магаданской области и Камчатке. Местами здесь отмечалась продолжительная метель при штормовом ветре до 27-30 метров в секунду.

Как предполагают синоптики, циклонические воздушные массы выросли до больших высот, а потому задержатся в прибрежных районах Дальнего Востока до Рождества.

При этом на юге северных районов Хабаровского края 6-7 января снегопады прекратятся, ветер чуть-чуть ослабнет, но всё равно будет очень сильным. Так, в Ванинском, Верхнебуреинском и Комсомольском районах края порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. При температуре воздуха минус 25-27 на фоне шквалистых ветров станет ужасно холодно и некомфортно.

В Магаданской области настоящие русские морозы ожидаются в Тенькинском районе. По прогнозу синоптиков, в селе Кулу, где по данным на 2018 год проживает чуть более 30 человек, в ночь перед Рождеством столбики термометров опустятся до минус 40-45.

Температуру ниже климатической нормы на Рождество стоит также ожидать в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке. Там по прогнозу синоптиков, будет минус 33-35.

Погода в Москве на Рождество. Точный прогноз синоптиков.

Январь этого года начал своё шествие по московской земле с лёгких морозов. В частности, сегодня температура воздуха сохраняла, хотя и небольшие, но все же отрицательные температурные показатели. В пятницу, 3 января столбики термометров вновь поползут вверх – синоптики обещают плюс 3 и небольшие осадки. В субботу, 4 января – бует около нуля и сильная облачность. В воскресенье, 5 января – плюс 1 и мокрый снег.

Новая волна холодного воздуха поступит в столичный регион с понедельника, 6 января. По прогнозу синоптиков, уже утром погодные градусники покажут минус 4, днём – минус 5, вечером – минус 6, а в рождественскую ночь – минус 8. При этом ни осадков, ни сильного ветра не ожидается.

Народный прогноз погоды на Рождество

7 января отмечается Рождество – один из главных христианских праздников. С прежних времён этот день являлся временем для примирения, доброты, миролюбия и прославления Христа. Наши предки считали, если на Рождество тепло – весна будет холодная; если в светлое время суток 7 января холодно и вьюга – жди пасмурное лето; ударит сильный мороз – холодно будет и на Крещение; кошка дерёт когтями стенки – скоро испортится погода; котик, свернувшийся в клубок – предвестник наступления морозов; ясное небо и яркая луна на нём – обещают сильные морозы.