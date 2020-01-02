США усиливают военный контингент на Ближнем Востоке

Президент Трамп приказал отправить на Ближний Восток в ближайшие дни около 750 военнослужащих. В Белом доме, неоднократно заявлявшем о сокращении численности американских войск в этом регионе, решили усилить группировку, воспользовавшись нападением в последний день 2019 года на посольство США в Багдаде. Возмущенные ударами американской авиации по позициям ливанской организации «Хезболла» на территории Ирака, в результате которых погибли 25 человек и десятки получили ранения, иракцы попытались взять штурмом здание посольства США в Багдаде. Они ворвались на территорию, но не стали входить в главное здание, а затем покинули территорию посольства. Пентагон перебросил в Багдад подразделение морских пехотинцев из Кувейта. Объявлено также об отправке в ближайшие дни еще примерно 750 военных.

К счастью, штурм посольства и эвакуация персонала обошлись без жертв. Разговаривая по телефону на следующий день после нападения с иракским премьером Аделем Абдом аль-Махди, Дональд Трамп объяснил отправку новых войск на Ближний Восток необходимостью защиты американцев и американских объектов на территории Ирака.

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что по приказу главнокомандующего к отправке подготовлен батальон 82-й воздушно-десантной дивизии быстрого реагирования, дислоцированной в Форте Брэгге, Северная Каролина и обычно используемой в подобных экстренных случаях. Он не сообщил место предполагаемой командировки десантников, но американская пресса сообщает, что они отправятся скорее всего в Кувейт. Источники сообщают, что в случае необходимости на Ближний Восток может быть переброшена полная десантная бригада численностью 4 тыс. человек.

Сейчас в районе Персидского залива находятся порядка 14 тыс. американских военнослужащих. В Ираке на данный момент дислоцированы приблизительно 5200 американских военных, занятых, главным образом, подготовкой иракских солдат и офицеров и оказанием помощи местным коллегам в борьбе с запрещенным в России «Исламским государством».

Напомним, в мае численность американского контингента была увеличена в связи с обострением отношений между США и Ираном. И сейчас президент Трамп воспользовался возможностью и обвинил в событиях в Багдаде Тегеран.

«Они (иранцы) дорого заплатят!- прокомментировал в Twitter события в Багдаде Дональд Трамп, который сейчас отдыхает во Флориде.- Это не предупреждение, а угроза!»

Трамп поблагодарил иракское правительство за помощь в защите посольства, но очевидно, что отношения между Багдадом и Вашингтоном испортились. После воскресных ударов ВВС США по целям в Ираке в ответ на убийство американского контрактника иракское правительство назвало их «необоснованным нарушением суверенитета Ирака».