Вашингтон назначил нового посла в Киеве

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор покинул Киев и новым временным поверенным назначена его заместитель Кристина Квин. Квин уже занимала должность временного поверенного в делах США на Украине в течение двух недель в июне 2019 года после срочного отзыва из Киева посла США на Украине Мари Йованович, которую назначил на эту должность еще президент США Барак Обама. Летом прошлого года Йованович оказалась в центре громкого скандала - генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил ее в препятствовании расследованию в отношении лиц причастных к «сливу компромата» на экс-руководителя предвыборного штаба Пола Манафорта и коррупционных действий бывшего вице-президента США Джо Байдена.