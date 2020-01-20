Банкам запретят брать комиссию за оплату гражданами услуг ЖКХ

В феврале в Госдуму внесут законопроект, который запрещает банкам брать комиссию за оплату ЖКХ, сообщает газета «Известия», со ссылкой на заявление главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова. Он подчеркнул, что инициативу уже одобрил Центробанк РФ. На сегодня комиссия для граждан составляет 0,5–2%.

Депутат рассказал, что существуют два варианта по решению данного вопроса, а именно «внести правки в Жилищный кодекс, устанавливающие с запрет взимать комиссию с коммунальных платежей». Второй вариант, вносить изменения по запрету комиссии на ЖКХ «в несколько законодательных актов, в том числе в законы о банках, о национальной платежной системе».

Глава фракции «Единая Россия» уверен, что данные изменения важны для рядовых граждан. Первоначально планировалось ввести запрет на взимание банками комиссии при уплате штрафов, а также других обязательных платежей. Позже от этой идеи решено было отказаться после консультаций с отраслевым сообществом, которое указало на потери банков в этой связи.