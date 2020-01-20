Дмитрий Медведев рассказал о решенных и нерешенных задачах по время своей работы

Это было сложное время

Заместитель председателя Совбеза РФ, экс-премьер Дмитрий Медведев в интервью программе «Время» Первого канала подвел итоги своей работы. «Я прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти», — сказал он.

Подчеркнув, что «это было исключительно важное и сложное время», Дмитрий Медведев напомнил, что работа первого правительства, которое он возглавил, началась, когда Россию и весь остальной мир накрыла вторая волна кризиса и резко упали цены на энергоносители. «Это, естественно, сразу ударило по бюджету, по многим программам. Дальше — больше. После присоединения Крыма, возвращения Крыма в нашу страну, последовали санкции. Это естественно довольно болезненно также ударило по экономике, и мы должны были не только наладить работу в очень сложных санкционных, да еще и кризисных условиях», — напомнил он.

Минусы своей работы экс-премьер обозначил очень осторожно: «у нас почти не росли реальные располагаемые доходы»: «Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься». Имел ли он в виду: «нужно было»?

Возможно, но контекст оказался другим: «и это, наверное, ключевая задача для нового правительства». Также внимания, по словам Медведева, требуют макроэкономическая ситуация, инфляция и нацпроекты.

Время перемен

Бывший премьер, отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, не признает открыто что правительство не справилось с поставленными президентом задачами, он переносит это в несколько другую плоскость и подчеркивает, что новому премьеру поставлено очень много сложных и по большей степени невыполнимых задач.

Каким же образом новый кабмин может улучшить ситуацию? Социальная тема сейчас ставится во главу всех остальных задач работы правительства, даже нацпроекты отошли в какой-то степени на второй план, отмечает эксперт. Решение с выдачей материнского капитала семьям, где родился первенец, – оптимальный шаг для правительства, считает он, поскольку получение и демография растет, и спрос на ипотеку, который необходим, чтобы выполнять цели нацпроекта по строительству жилья. С другой стороны, указывает Алексей Антонов, только этими мерами глубинные проблемы российской экономики не решить, и в правительстве это осознают. Сейчас пока рано говорить о том, справится ли действительно новый премьер с поставленными задачами, одно понятно: статистически ситуация будет улучшаться, но вот как на практике – вопрос пока открытый.

Время энергичных перемен

На фоне неутешительной ситуации с располагаемыми доходами населения, которые начиная с 2014 г по 2017 год падали, а в последние два года показали околонулевую динамику, замечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, отсутствие изменений в Белом доме могло усугубить перспективы партии власти на предстоящих выборах в Госдуму в 2021 году и выборах президента в 2024 года.

Теперь же после того, как новый председатель правительства получил карт-бланш для привнесения большей энергии в забуксовавшие нацпроекты и в реализацию структурных реформ, а также возможность дополнительных социальных расходов (на что в этом году уйдет порядка 450 млрд руб., а в целом за четыре года – ориентировочно 4 трлн руб.), можно ожидать восстановления рейтингов исполнительной власти и позитивного отклика общества на анонсированные президентом Владимиром Путиным поправки в конституцию.

По словам аналитика, момент для перемен подобран оптимально – в минувшем году из-за низкого исполнения федерального бюджета и нацпроектов, вкупе с возможно запоздалым возвратом Банка России к смягчению монетарной политики и возросшим скепсисом в деловых кругах, экономика могла вырасти лишь на 1,3%, что почти вдвое ниже значения за позапрошлый год.

Теперь же после того, как проявит себя эффект от снижения ключевой ставки, экономика ощутит вливание бюджетных средств, а новое правительство проведет инвентаризацию нацпроектов и начнет диалог с бизнесом. В результате можно рассчитывать на придание импульса росту экономики. Это должно улучшить и ситуацию с располагаемыми доходами населения. Намерение премьера Михаила Мишустина добиться улучшения адресности социальной помощи, в реализации которого не приходится сомневаться, способно убрать наиболее острые моменты в сложившейся ситуации с доходами населения, считает аналитик.

Предыдущее правительство отчасти стало жертвой обстоятельств, признает Михаил Коган, – на фоне падения цен на нефть и введенных санкций модель экономического роста изменилась — от потребления в сторону роста инвестиций, что само по себе выступает шоком и требует времени для адаптации. В то же время кабинету министров не хватило энергии, а в каких-то случаях, возможно, и необходимого политического веса для формирования и претворения в жизнь необходимых преобразований.