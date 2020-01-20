Как Зеленский не сделал из Гончарука Тимошенко

История Украины складывалась так, что порой цена слова, опрометчиво произнесенного политиком в узком кругу, здесь оказывалась очень высокой – и для самого политика, и для всей страны. Об этом, то ли забыл, то ли не знал премьер-министр Алексей Гончарук, когда на совещании украинского правительства назвал себя «полным профаном в экономике» и заодно охарактеризовал как «очень примитивные» познания в экономических реалиях страны самого президента. Существует, впрочем, другое объяснение откровенности премьера. Его так сходу и не возьмешься отнести к конспирологическим. Согласно этому объяснению, премьер умышленно разоткровенничался, прекрасно зная, подобно большинству людей, вхожих в украинские властные кабинеты, что у здешних стен есть уши.

Как бы то ни было, аудиозапись правительственного совещания была слита в интернет на специально созданный (и вскоре закрытый) ю-тьюб канал. Последовала реакция. Слов нет, Гончарук не произнес что-то, скажем так, впечатляющее, по постсоветским меркам. Он не делился схемами оффшорных операций, не обсуждал убийство неугодного журналиста, даже не давал своим оппонентам матерных характеристик. Но именовать себя полным профаном в экономике, и не восторженно отзываться о главе государства – это тоже нехорошо, и в современным украинских условиях достаточно для политического скандала. Он и грянул.

Дальнейшие действия Гончарука как будто показали, что он, юрист по профессии, профан не только в экономике, но и в юриспруденции. Премьер-министр подал заявление об отставке. Но подал его не председателю Верховной рады, а президенту. В принципе, Конституция Украины это не запрещает. В 115 статье Основного закона страны записано, что премьер имеет право заявить президенту о своей отставке. Правда, законом о кабинете министров четко предусмотрено, что вопрос об уходе главы правительства со своей должности находится в компетенции Верховной рады. Причем, кабмин, в течение года после утверждения его программы, имеет иммунитет от отставки. Таким образом, Гончарук не может быть уволен со своего поста до сентября этого года.

Получается, премьер-министр обратился с обреченной на отклонение просьбой, да еще не к тому, к кому полагается по закону. Сам Гончарук с трибуны Верховной рады объяснил свои действия тем, что хотел побудить президента принять «политическое решение». То есть, Зеленский должен был сказать, доверяет ли человеку, с которым находится в одной команде, или нет.

Ответ на этот вопрос был дан публично. Зеленский на транслировавшейся по телевидению встрече с Гончаруком заявил, что готов дать правительству еще один шанс. «Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», – сказал президент.

Украинские политологи, в целом, оценили эту историю как удар по позициям Зеленского. Гончарука связывают с группой так называемых «соросят» – представителей партии «Слуги народа», имевших или имеющих отношения к структурам Джорджа Сороса. Эта группа в данном случае показала свою силу. Как-то очень своевременно в самый разгар скандала подало свой голос представительство Международного валютного фонда. Оно в самых лестных выражениях охарактеризовало экономическую политику «профана в экономике», дав, таким образом, ясно понять, что отставку Гончарука Запад не приветствует.

С другой стороны, обвиняющие президента в слабости не говорят о том, какие, собственно, у него были альтернативные варианты. Зеленский, конечно, мог, мобилизовав пропрезидентское большинство в парламенте добиться вотума недоверия правительству. Но, учитывая, что правовые основания для этого шага были бы сомнительными, президент и премьер-министр неминуемо втянулись бы в затяжную войну. В ней Зеленский точно больше бы проиграл, чем приобрел – как неизменно проигрывали в такого рода противостояниях его предшественники: Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Недаром Юлия Тимошенко очень живо комментировала скандал, прямо-таки подталкивая президента к непродуманным шагам. «Ближайшие соратники президента подтвердили то, что и до этого было очевидно всей стране: у государственного руля стоят профаны, которые совершенно не разбираются в экономике и управлении государством», — метала она гром и молнии. Ей ли, ветерану украинской политики, в годы работы в правительстве не раз конфликтовавшей с главой государства, забывать последствия такого рода конфликтов?

Итак, Зеленский предпочел войне мир. Выбор оптимальный, но все равно вспоминается вечно актуальное изречение Кучмы: «Украина — не Россия». На бумаге Зеленский все больше сосредотачивает в своих руках власть. В Верховной раде – абсолютное большинство у пропрезидентской партии «Слуга народа». Под видом «децентрализации» в украинское законодательство внесены такие правки, которые убивают местное самоуправление, превращая власти в регионах в отделения офисов назначаемых из Киева префектов. Исполнительная власть осторожно пытается ограничить самостоятельность СМИ, для чего предложена новая редакция закона о средствах массовой информации, с массой запретов, расширительных толкований и государственными органами-цензорами. Но при этом, как оказалось, президент не может совладать с собственным главой правительства. Вертикаль власти не выстраивается.