Киев требует от Тегерана допуска к расследованию крушения самолета

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина рассчитывает на допуск своих следователей к расследованию катастрофы украинского самолета в Иране. «Нужно точное и беспристрастное расследование. Уголовное дело, возбужденное в Украине, должно быть завершено, и мы будем требовать, чтобы совместная следственная группа получила разрешение на работу в Иране, допуск к переговорам диспетчеров и так далее», - сказал Пристайко.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани признал, что украинский пассажирский самолет был сбит по ошибке иранскими силами ПВО.