В Китае выявлена таинственная болезнь

Число подтвержденных случаев заражения неизвестным и смертельно опасным видом коронавируса в Китае превысило 200. Трое человек скончались. Однако медики Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона считают, что число потенциально зараженных вирусом, вызывающем опасную форму пневмонии, перевалило за 1700.

Новый вид коронавируса появился в декабре 2019 года в Ухане, административном центре провинции Хубэй с населением 11 миллионов человек. По состоянию на воскресный вечер, в больницах Уханя лечились 170 человек. Девять из них находятся в критическом состоянии.

Болезнь стремительно распространяется по огромной стране: двое заболевших выявлены, например, в Пекине, один – в Шэньчжэне, многомиллионном городе в провинции Гуандун. Имеются инфицированные и в других китайских городах.

Болезнь перешагнула границы Поднебесной. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в выходные в Южной Корее. Ранее пришла информация о заболевших в Японии и Таиланде.

Известно, что все больные из других мест и других стран посещали Ухань и заразились там. Не удивительно, что в аэропортах и на железнодорожных вокзалах во многих городах, например, в Сингапуре и Гонконге, тщательно проверяют пассажиров, прибывших из Уханя. Такие же меры предосторожности приняты в аэропортах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Ситуацию осложняет приближение китайского Нового года. Во время новогодних праздников сотни миллионов китайцев отправляются навещать родных и близких. Китайские власти обещают ужесточить контроль и меры безопасности, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.

Вспышка неизвестной болезни заставила вспомнить эпидемию тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), который тоже вызывал коронавирус. В начале нулевых годов XXI века эта болезнь унесла жизни 774 человек в ряде в основном азиатских стран. Анализ генетического кода нового вируса показывает, что он очень похож на вирус, вызывавший SARS.

Вообще-то коронавирусы – это большая группа вирусов, но только шесть, не считая нового, инфицируют людей. По мнению ученых, скорее всего источником нового вируса являются животные. Однако уже известны случаи, когда болезнь передается от человека человеку при очень тесном контакте. Главные симптомы заражения – трудности с дыханием, кашель, высокая температура. Медики советуют избегать «незащищенных» контактов с животными и с людьми с симптомами простуды и гриппа.

Несмотря на распространение нового коронавируса во Всемирной организации здравоохранения (WHO) пока не рекомендуют ограничивать поездки и торговлю, но при этом предупреждают все страны о возможной вспышке болезни и готовят указания, как с ней бороться.

Что касается китайских медиков, то они утверждают, что пока еще заражения вирусом можно избежать и что болезнь можно контролировать, но подчеркивают, что источник, условия инфекции и методы мутации до сих пор неизвестны.