Курс доллара: рубль удивительно отреагировал на стресс

Рубль закончил рабочую неделю, укрепившись к основным резервным мировым валютам на фоне роста интереса рынков к риску, связанного с надеждами на усиление темпов повышения мировой экономики.Так, на вечерних торгах Московской биржи в пятницу, 17 января курс доллара составил 61,48 руб., что на 18 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ещё более существенно подешевел Евро, который потерял сразу 45,75 коп., а его курс составил 68,21 руб.

Эксперты считают, что рубль в пятницу подорожал к доллару и евро на позитивной динамике валют emerging markets (EM). Кроме того, оптимизм участников рынка поддерживается успешным началом сезона корпоративной отчётности в США, ослаблением напряженности в отношениях с КНР и положительными экономическими данными из Вашингтона и Пекина.

По мнению Елизаветы Наумовой из Альфа-банка, рубль на завершившийся неделе проявил удивительную невозмутимость перед неопределенностью, которая была вызвана отставкой Кабмина РФ. При этом она напомнила, что в самом начале недели курс доллара составлял примерно 61,00 руб., а завершил неделю на уровне 61,50 руб.

«То есть недельный рост курса доллара к рублю составил всего 50 копеек, что в условиях такой стрессовой внутренней ситуации, как смена правительства, почти ничто, – подчеркнула Наумова. – К слову, я не думаю, что у истории с новым Кабинетом будут ещё какие-либо драйверы для двжения курса рубля, тем более вниз. Напротив, назначение нового премьера, которым стал бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин, очень позитивно встречено на рынке».

И это при том, как отметила она, что состав правительства пока не был озвучен.

«Если смотреть на ближайшую перспективы рубля, то мне они видятся как очень хорошие. Этому способствует целый набор благоприятных факторов, таких как положительный настрой иностранных трейдеров в связи с подписанием первой фазы торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном. Также курс рубля поддержит и стабильность на нефтяных площадках. Кроме того, рост отечественной экономики и её сильные стороны способствуют притоку зарубежного капитала и увеличению интереса к нашим активам со стороны иностранных инвесторов», – пояснила Наумова.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» тоже с оптимизмом смотрит на перспективы рубля, который очень положительно отреагировал на смену правительства. Эксперт напомнил, что сразу после отставки Дмитрия Медведева на валютном рынке началась некоторая паника, на фоне которой рубль развернулся вниз. Но уже к вечеру того же дня он восстановил свои позиции.

«При этом появившиеся было опасения относительно резкого роста расходов нового правительства, быстро рассеялись. Новый глава Кабмина заявил, что акцент будет сделал на рост эффективности расходов, а не на их объёмы и это успокоило рынки», – считает эксперт.

Между тем стало известно, что Росбанк пересмотрел прогноз по курсу доллара на первый квартал 2020 года с 63,00 руб. до 61,50 руб. Об этом, в частности заявил аналитик этой кредитной организации Евгений Кошелев. По его словам, пересмотр связан в первую очередь с улучшением внешнего фона.

«Снизилась геополитическая напряжённость, наметился прогресс в отношениях Москвы и Киева. Также позитив в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином улучшил общие настроения на развивающихся рынках и поддержал котировки на нефть», – пояснил Кошелев.

Солидная поддержка для российской валюты, по его мнению, наблюдается и со стороны внутренних факторов.

«Несмотря на заявленные инициативы по увеличению социальных трат в РФ, рост потребительских цен останется в нашей стране сдержанным. На этом фоне мы полагаем, что российский регулятор продолжит снижать ключевую ставку до 5,75% годовых в первом квартале этого года. Также не исключаются и послабления в бюджетном правиле во второй половине 2020 года на фоне трат ликвидной части Фонда национального благосостояния, что может стать новым фактором поддержки национальной валюты», – резюмировал Кошелев.