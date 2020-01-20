Меркель «потеряла» Путина на церемонии фотографирования

Российский президент Владимир Путин опоздал на церемонию фотографирования на конференции по Ливии в Берлине, чем заставил понервничать канцлера ФРГ Ангелу Меркель, сообщает Sputnik Франция.

На видеозаписи перед церемонией фотографирования видно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растеряны из-за отсутствия российского лидера Владимира Путина, который задержался перед церемонией.

Главы Франции и Германии переглянулись, после чего Ангела Меркель поинтересовалась у генсека ООН Антониу Гутерреша, не знает ли он, где Владимир Путин.

Спустя несколько секунд президент России появился в сопровождении премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Макрон вышел из ряда политиков, которые уже построились для совместной фотографии, и поприветствовал Путина. Ангела Меркель предложила занять ему место рядом с генеральным секретарем ООН.

Напомним, 19 января в Берлине прошла Международная конференция по Ливии, в которой приняли участие главы 10 государств и правительств. Также на полях саммита российский лидер Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин также провел краткие переговоры с представителем Китая и обменялся рукопожатиями с госсекретарем США Майком Помпео.