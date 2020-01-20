Государственный Кремлёвский Дворец

01 февраля 2020 года, 18:00

Когда-то, больше двухсот лет назад, в гостиных и музыкальных салонах зазвучал русский романс, соединивший в себе многое: распевность русской лирической песни, изысканность и глубину русского поэтического слова, благородство русской мелодики, достижения европейской музыки и удаль цыганского пения… Но ныне русский романс — принадлежность не только нашей культуры: его любят, знают и поют во многих странах мира, он понятен и востребован, потому что говорит сердцем.

Масштабная программа «Международный день русского романса» ежегодно, на главной сцене страны, представляет зрителям лучших романсовых исполнителей мира. Каждый год мы встречаем все новых и новых артистов, говорящих на разных языках, но с увлечением поющих по-русски. Этот уникальный проект, аналогов которому нет, получил патронат Всемирной организации «ЮНЕСКО» и стал одним из победителей в конкурсе Президентских грантов 2019 года.

Лучших исполнителей из 20 стран мира будут встречать российские вокальные звезды, а выступления вокалистов поддержат Большой сводный оркестр под управлением Дмитрия Дмитриенко — одного из лучших музыкантов России, и блистательный «Шоу-балет «Валери». Автор и ведущая программы — заслуженный деятель искусств России Галина Преображенская.

Государственный Кремлевский Дворец (Ул. Воздвиженка, дом 1)

Билеты от 500 рублей

Сайт: kremlinpalace.org