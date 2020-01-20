На Украине нашли объяснение росту благосостояния россиян

Уровень жизни россиян выше в четыре раза, чем у украинцев, благодаря протекционистской политике российских властей, поделился мнением украинский политолог Андрей Головачев в статье для издания «Главред».

Эксперт уверен, что секрет кроется в нежелании открывать российский рынок для Запада, а также разукрупнять свои основные базовые отрасли. Российские власти, удерживая старые отрасли в полугосударственной собственности и создавая новые по тем же правилам, проводят политику «жесткого протекционизма».

При этом украинский рынок уже «вскрыл» Запад благодаря соглашению об ассоциации, «исключающего протекционизм в пользу национальной промышленности». Политолог уверен, что в этой связи на Украине необходимо формировать ответственную элиту, которая способна противостоять диктату Запада, а также проводить новую стратегию индустриализации, рассчитанную на 20 лет.