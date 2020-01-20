Эксперты спрогнозировали цены на нефть на 2020 год

Аналитики прогнозируют, что цена на нефть покажет в текущем году еле заметную отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом, передает Интерфакс. Так нефть марки Brent с $64 за баррель в 2019 году опустится до $62 за баррель в 2020 году.

На сырье также окажет прямое влияние возможное продление сделки ОПЕК+. В конце прошлого года страны организации приняли решение продолжить сокращение добычи нефти до конца первого квартала 2020 года.

Большинство экспертов рынка склонны, однако, полагать, что текущие оценки приблизительные и могут быть пересмотрены в течении года по ряду факторов, в число которых могут войти новое соглашение ОПЕК+, торговая сделка между США и Китаем, а также макроэкономические изменения в мире.