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Нефть вновь подорожала после бурных событий в Ираке и Ливии

Москва, 20.01.2020
#Нефть
  • Нефть вновь подорожала после бурных событий в Ираке и Ливии

AP/TASS

Начало года на мировых нефтяных рынках выдалось бурным несмотря на подписание первой фазы торгового соглашения между США и КНР на прошлой неделе. Вчера, к примеру, фьючерные нефтяные контракты на биржах Нью-Йорка и Лондона рванули вверх сразу на полтора процента. Причина столь резкого скачка кроется в сохраняющейся и регулярно усиливающейся нестабильности в двух важных членах ОПЕК: Ираке и Ливии. В Ираке, втором после Саудовской Аравии производителе нефти в картеле, из-за роста напряженности в воскресенье временно прекратилась добыча нефти на крупном месторождении. В Ливии несмотря на крупную международную конференцию по урегулированию ситуации в этой североафриканской стране, которая прошла в воскресенье в Берлине, государственная нефтяная компания National Oil Corp. (NOC) объявила форс мажор после того, как фельдмаршал Халифа Хафтар накануне конференции блокировал экспорт нефти из контролируемых его Ливийской национальной армией (LNA) портов.

Скачок в ценах на нефть подтверждает высокую волатильность нефтяных рынков в первые дни 2020 года. Аналитики Международного энергетического агентства (IEA) считают наиболее уязвимыми поставки «черного золота» из Ирака по причине усиления геополитических рисков как в самом Ираке, так и на всем Ближнем Востоке в связи с резким обострением отношений между США и Ираном. С тем, что напряженность в Ираке сильнее влияет на цены, чем положение в Ливии, согласен и Майкл Маккарти, главный аналитик финансовой компании CMC Markets в Сиднее.

В Ираке охранники, требующие заключения постоянных контрактов, блокировали доступ к нефтяному месторождению аль-Ахдаб, что привело к остановке добычи нефти. Может быть прекращена добыча и на месторождении Бадра. Что касается Ливии, то блокировка портов привела к снижению экспорта нефти, по данным NOC, примерно на 800 тыс. бар./сутки.

Фьючерсы на WTI поднялись на Нью-Йоркской товарной бирже на 1,19 доллара (2%)до 59,73 дол./бар., а в Сингапуре в 11.44 утра по местному времени баррель техасской нефти (WTI) продавался за 59,11 долларов. Примерно на столько же выросла и цена нефти марки Brent – 1,15 доллара (1,8%) до 66 за баррель, но затем она опустилась до 65,59 дол./бар.

Нефтяные цены взлетели в первых числах января после того, как Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Затем цены опустились до уровня середины декабря. У членов ОПЕК сейчас имеется возможность за счет снижения добычи нефти в любой момент вновь ее поднять, чтобы повысить цены. Аналитики ожидают, что добыча нефтедобывающих стран, не входящих в картель, в 2020 году будет расти.

«Вероятно, резких колебаний цен на нефть не будет,- делает прогноз в аналитической записке Стивен Иннс из AxiTrader,- ввиду свойства нефтяных рынков быстро гасить геополитические риски».

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