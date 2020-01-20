Новый глава ФНС назвал основную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что основной задачей налоговой службы является выведение уплаты налогов на комфортный для населения уровень, а также доведения до сознания граждан понимания, что платить налоги – это неизбежность. Мнением чиновник поделился с газетой «Ведомости».

Егоров подчеркнул, что сейчас главное «обелить рынок», а также создать удобную модель и сделать налогоплательщиков законопослушными.

Как рассказал руководитель изданию, сначала необходимо оценить число налогоплательщиков, а потом оценить их «поведение согласно логике их поведения». В этих целях пройдут тестирования на ограниченной группе налогоплательщиков.

«Новую модель, необходимо внедрить так, чтобы не ударить по рынку, но при этом компании начали отказываться от нелегальных схем», - рассказал новый глава ФНС.

Напомним, Егоров занял пост главы ФНС после избрания бывшего руководителя службы Михаила Мишустина премьером правительства РФ.