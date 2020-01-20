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Новый глава ФНС назвал основную задачу налоговой службы

Москва, 20.01.2020

Новый руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что основной задачей налоговой службы является выведение уплаты налогов на комфортный для населения уровень, а также доведения до сознания граждан понимания, что платить налоги – это неизбежность. Мнением чиновник поделился с газетой «Ведомости».

Егоров подчеркнул, что сейчас главное «обелить рынок», а также создать удобную модель и сделать налогоплательщиков законопослушными.

Как рассказал руководитель изданию, сначала необходимо оценить число налогоплательщиков, а потом оценить их «поведение согласно логике их поведения». В этих целях пройдут тестирования на ограниченной группе налогоплательщиков.

«Новую модель, необходимо внедрить так, чтобы не ударить по рынку, но при этом компании начали отказываться от нелегальных схем», - рассказал новый глава ФНС.

Напомним, Егоров занял пост главы ФНС после избрания бывшего руководителя службы Михаила Мишустина премьером правительства РФ.

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