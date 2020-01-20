Прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали об удивительной погоде в России

Погода в России продолжает удивлять жителей Русской равнины. Аномально тёплая зима держится сейчас во всей стране – от Сибири до Крыма. По прогнозу синоптиков, несмотря на некоторое похолодание, которое ожидается в середине этой недели, в целом повышенный температурный фон сохранится и в 14 ближайших дней.

В частности, в Башкирии, Челябинской и Свердловской областях уже 28 января после 10-градусных морозов столбики термометров вновь поднимутся до нуля – плюс 1. При этом такая температура сохранится до начала февраля. Холоднее почти на всей территории Сибири. Например, в Новосибирске сейчас минус 18. Но в пятницу, 24 января воздух прогреется до плюс 1. К выходным погодные градусники покажут минус 4-6. Такая погода продержится до конца января.

Выше климатической нормы до начала февраля будет в Среднем Поволжье. Так, в Татарстане, Чувашии, Самарской, Пензенской и Самарской областях синоптики прогнозируют от нуля до минус 6. Удивительная погода будет в городах Золото кольца России. Например, в Сергиевом Посаде в понедельник, 27 января пойдёт дождь, а воздух прогреется до плюс 3. Ещё теплее во Владимире и Суздале. Здесь синоптики обещают на следующей неделе, а также в начале февраля о нуля до плюс 4.

Погода в СПб на 14 дней. Прогноз синоптиков

Аномальная погода пока и в Санкт-Петербурге. Так, прошедшая неделя принесла в город не Неве сразу четыре новых температурных рекорда. После обновления максимумов для 15 и 16 января третий по счёту рекорд – плюс 5,1 – был установлен 17 января. Прежний рекорд для этого дня держался 95 лет. Четвёртый максимум пал накануне. До этого самым тёплым 19 января в СПб за всю историю наблюдений за погодой в этом городе держался ещё с позапрошлого века – 19 января 1898 года столбики термометров показывали плюс 4,1. Но в минувшее воскресенье не устоял и он – вчера погодные градусники зафиксировали плюс 4,7.

При этом поток атлантического тепла, который с начала зимы регулярно поступает на Северо-запад страны, не ослабеет и в ближайшие дни. Так уже во вторник, 21 января метеорологи предполагают, что падёт очередной рекорд. По прогнозу синоптиков, завтра в Северной столице ожидается плюс 5-6. До этого самым тёплым 21 января было в 1957 года (плюс 4,6). Небольшое похолодание начнётся в среду, когда днём погодные градусники будут показывать «всего» плюс 1, а в ночь на 23 января и вовсе станет морозно – минус 1-2.

Но уже днём в четверг столбики термометров вновь начнут стремиться вверх и к выходным остановятся на отметке плюс 2-3 днём и от минус 1 до плюс 1 – ночью. Такая погода, как прогнозируют синоптики, сохраниться до начала февраля. Однако устойчивый, временами порывистый до сильного ветер западных румбов по ощущением создаст эффект более холодной климатической обстановки. Кроме того, ожидаются осадки, которые при ночных заморозках могут привести к гололёдным явлениям на дорогах.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на 14 дней

По прогнозу синоптиков, в ближайшие 14 дней погода в Москве поменяется. Антициклон, на северной периферии которого в последние несколько суток находилась российская столица, уже сегодня сдался под натиском североатлантических циклонов и начал оседать к югу страны. Новые фронт, который накроет почти весь центр России, приведёт к усилению ветра и резкому падению атмосферного давления в Москве и в Подмосковье.

В частности, в ночь на вторник, в регионе начнётся интенсивное понижение атмосферного давления – завтра днём оно составит 740 мм рт. ст., упав относительно 20 января сразу на 15 единиц, что очень чувствительно даже для вполне здоровых людей. В среду, 22 января давление понизится еще на 5-7 мм рт. ст. и окажется ниже нормы уже почти на 15 единиц. Барическое падение будет происходить на фоне холодного ветра, который может достигать 20 метров в секунду. При этом во вторник будет ещё аномально тепло – плюс 2-4. Не исключено, что завтра будет повторен или даже перекрыт абсолютный максимум температуры, который в Москве для 21 января составляет плюс 3,8 и был установлен уже в далёком 1898 году.

При этом утром во вторник в регионе в связи с прохождением фронта окклюзии, прогнозируются небольшие осадки. Метеорологи не исключают, что выпадет до 2 мл мокрого снега, и местами кратковременный прирост снежного покрова составит до 1 см.

В ночь на четверг, 23 января в тылу циклона атмосферное давление начнёт расти, а температура воздуха понижаться. Пик морозов в Москве, по прогнозу синоптиков, ожидается к утру пятницы, когда воздух остынет до минус 5. Ниже нуля будет и днём 24 января. Так, по данным столичного метеобюро, термометры будут показывать минус 1-3. Кроме того, ожидаются небольшие осадки в виде снега.

Но покататься на лыжах или поиграть в снежки до конца месяца у местных жителей и гостей столицы вряд ли получится. В период с 25 января и до первых чисел февраля вместо снега пойдёт дождь, а температурный фон вернётся к положительным значениям.