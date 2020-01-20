Путин подобрал замену генпрокурору Чайке

Российский президент Владимир Путин внес кандидатуру заместителя руководителя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора России вместо занимающего этот пост Юрия Чайки, сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что смена руководителя производится в связи с переходом нынешнего генпрокурора Чайки на новую работу.

В сообщении пресс-службы в частности говориться, что президент «вносит кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора на рассмотрение Совета Федерации».