России возвращают долги за военную технику

По сообщению военного источника в сфере военно-технического сотрудничества, Россия начинает получать долги за поставленную ранее военную технику, передает РИА «Новости».

«У нас были проблемы с перечислениями валюты в прошлые годы», - сообщил источник издания.

Он уточнил, что система платежей налажена, и Россия постепенно отходит от выплат в долларах в пользу евро и национальных валют.

Ранее сообщилось, что некоторые страны, закупающие российское вооружение, задолжали Москве порядка трех миллиардов долларов, начиная с 2018 года. Задержки платежей произошли из-за американского закона о санкциях, который предусматривает введение ограничений против российского ОПК.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что на примере поставок ЗРК С-400 в Турцию, можно сделать выводы, что санкции США не работают в той мере, как того хотелось бы Вашингтону.