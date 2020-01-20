Рынок продолжает правительственное ралли

Российский рынок акций продолжает ставить новые рекорды. К концу сессии в понедельник индекс Мосбиржи подрос на 0,72% до 3219,92 пунктов. «Долларовый» РТС вырос на 0,54% до 1646,6 пунктов.

Новости о сокращении мирового производства алюминия в 2019 году на 1% подогрели интерес к акциям российской алюминиевой компании «РУСАЛ» (+6%). Акции «Аэрофлота» на фоне новостей о возможном создании, на базе компании, авиаперевозчика на Дальний Восток также пошли вверх (+3,85%).

Возможная продажа доли в Эльгинском месторождении подняла вверх акции производителя коксующихся углей «Мечел» (обыкновенные +8,69%, «префы» +3,75%). Акции «Северстали» хорошо торговались, несмотря на публикацию итогов 2019 года о сокращении выплавки стали на 2% (+1,37%). В медиапространстве внимание привлек глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с планами создать российский аналог Amazon.

Несмотря на заявления о том, что Украина не исключает возможности прямых закупок газа у «Газпрома», акции компании пошли вниз (-0,74%). Неудачный день сложился на торгах у обыкновенных акций АЛРОСА(-0,94%), «Россетей» (-1,52%) и «Новатэка» (-0,99%).

Нефть Brent по состоянию на 19:00 мск выросла на 0,56% до значения 65,21 доллара за баррель. Российская валюта на этом фоне немного подросла - до 61,60 рублей за доллар.