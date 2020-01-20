Стало известно, когда введут маткапитал на первого ребенка

Материнский капитал на первого ребенка может быть введен уже в марте-апреле этого года, выразили надежду в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Новость передает газета «Известия». В комитете подчеркнули, что в этой связи будут вноситься значительные изменения в Бюджетный кодекс

«Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро и, надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», - цитирует газета представителя комитета Светланы Бессараб.

Она добавила, что для воплощения поручений президента в жизнь будет необходим ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о продлении программы материнского капитала до 2026 года, а начиная с 2020 года, материнский капитал будет выплачиваться не только на второго и последующих детей, но и на первого ребенка.