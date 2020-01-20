В Москве пройдет серия кинопоказов «Хроники Катастрофы»

Открыта регистрация на показы лучших короткометражных фильмов “Оскара”, посвященных теме Холокоста,

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В Большом зале Новой Третьяковки состоится открытие программы кинопоказов “Хроники Катастрофы”, организаторами которой выступил Российский еврейский конгресс при поддержке Правительства Москвы. Событие проходит в рамках “Недели Памяти” — ежегодного цикла мемориальных и образовательных мероприятий в России, приуроченных к 27 января, Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии.

В рамках программы кинопоказов “Хроники Катастрофы” будет представлено 12 фильмов о Холокосте — крупнейшей гуманитарной катастрофе в истории человечества, унесшей жизни более 6 миллионов евреев. Откроется программа 21 января показом сборника фильмов “Холокост. Переосмысление. Выбор премии Оскар”, куда вошли российские премьеры картин “Висас и Вирту” (США, режиссер Крис Ташима, “Оскар” за “Лучший короткометражный фильм” 1998), “Страна игрушек” (Германия, режиссер Йохен Фрейданк, “Оскар” за “Лучший короткометражный фильм” 2008), “Леди в номере 6” (США, Канада, Великобритания, режиссер Малкольм Кларк, “Оскар” за “Лучший короткометражный документальный фильм” 2014), а также фильм “Кожа” (США, режиссер Гай Наттив, “Оскар” за “Лучший короткометражный фильм” 2018). Фильм ''Кожа'' представит на открытии кинопродюсер и президент компании "Studio Mao A film production" Стивен Мао.

Анатолий Голубовский, советник президента Российского еврейского конгресса по культуре: “В России никогда еще не было так полно представлено то, что я бы назвал “интернациональной рефлексией по поводу Холокоста”. Мучительный опыт человечества представлен в программе и мощными эпическими высказываниями (“Раскрашенная птица”), и эмоциональными камерными короткометражными фильмами (программа оскаровских короткометражек), и глубокими аналитическими документальными исследованиями (“Бухгалтер Освенцима”, “Загадка Черной книги”), и уникальными свидетельствами (любительская съемка в Варшавском гетто на 8-миллиметровую камеру из фильма “Натюрморт”). Мы не могли не включить в программу великое произведение режиссера Клода Ланцмана “Шоа”, объединяющее все перечисленные стилистики и подходы к осмыслению Холокоста. Уверен, в год 75-летия окончания Второй мировой войны необходимо постоянно напоминать людям, от какой цивилизационной деградации спасла мир великая Победа. Российский еврейский конгресс представит в залах Третьяковки документальное и игровое кино высочайшего мирового качества, фильмы, которые нельзя пропустить”.

На фестивале будет впервые показан документальный фильм “Зива Постек. Монтируя Шоа” (Канада, 2018). Постек была не просто монтажером, а равноправным соавтором Клода Ланцмана в работе над фильмом “Шоа”. Зива Постек также посетит Москву и примет участие в Q&A после показа картины.

Трейлер https://www.youtube.com/watch?v=6TM3P1KDp3M

Еще один гость программы продюсер и режиссер Славомир Грюнберг расскажет о своем новом фильме “Натюрморт” (Польша, США, 2019). Картина рассказывает о трагедии Лодзинского гетто через историю одной из его бывшей жительниц — Лильки Эльбаум, ныне живущей в Бостоне, которая возвращается в Лодзь в поисках своих детских воспоминаний.

Трейлер https://vimeo.com/377741698

Израильский продюсер и режиссер документального кино Борис Мафцир представит фильм “Загадка черной книги” (Израиль, 2019), рассказывающем о сборнике свидетельств и статей об убийстве двух миллионов семисот тысяч евреев во время нацистской оккупации в Советском Союзе.

Трейлер https://www.youtube.com/watch?v=Zvb4RmrnruI

Также на фестивале состоятся российские премьеры картин “Варшава: Разделенный город” (Польша, США, 2019) режиссера Эрика Беднарского, “Раскрашенная птица” ( Чехия, Словакия, Украина, 2019) режиссера Вацлава Мархоула (“Золотой лев” Венецианского международного кинофестиваля 2019), “Еврей должен умереть” (Швейцария, 2016) режиссера Джейкоба Бергера и “Бухгалтер Освенцима” (Канада, 2018) режиссера Мэттью Шойхета, посвященный Оскару Грёнингу, приговоренному в июле 2015 года судом города Люнебург к четырем годам лишения свободы за пособничество убийству не менее 300 тысяч человек.

Закроет программу показ знаменитого фильма “Шоа” (Франция, Великобритания, 1985) французского режиссера Клода Ланцмана, который работал над ним более 12 лет.

Исключительная особенность фильма — полное отсутствие архивных документальных материалов. Фильм состоит из интервью, которые Клод Ланцман проводил в 1974–1980 годах в 14 странах с участниками событий около городка Хелмно в Польше, в концентрационных лагерях Аушвиц (Освенцим), Треблинка, Терезиенштадт. Мировая премьера фильма “Шоа” состоялась в 1985 году. Картина получила премии на кинофестивалях в Берлине и Роттердаме, национальную кинопремию Франции “Сезар”, премии Британской академии кино, Международной ассоциации кинодокументалистов, Общества кинокритиков Нью-Йорка, Бостона, Канзас-сити, Лос-Анджелеса, а также премию Национального общества кинокритиков США. Показ пройдет при поддержке Гёте-Института в Москве .

Трейлер https://www.youtube.com/watch?v=7XFWz1GXgg0

Российский Еврейский Конгресс предоставляет всем желающим возможность бесплатно посмотреть фильмы программы. Для этого нужно зарегистрироваться и получить бесплатный билет. Количество билетов ограничено!

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Организаторы отмечают, что во многом благодаря кинематографу Холокост как предмет памяти продолжает занимать столь важное место в жизни современного общества. При этом, с каждым годом кинематографисты со всего мира все больше и больше посвящают свои фильмы этой ужасной трагедии. К сожалению, многие фильмы обходят стороной Россию. Программа кинопоказов даст российскому зрителю возможность впервые увидеть наиболее важные фильмы о Холокосте последних лет.

Неделя Памяти Жертв Холокоста

С 20 января по 2 февраля 2020 года Российский еврейский конгресс совместно с Правительством Москвы, Федеральным агентством по делам национальностей РФ, центром-фондом «Холокост» проводит «Неделю Памяти Жертв Холокоста» — ежегодный цикл мероприятий в России, приуроченных к 27 января, Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии.

«Неделя Памяти Жертв Холокоста» внесена в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках «Недели памяти» проводятся различные образовательные и культурные мероприятия, такие как: выставки, мемориальные вечера, кинопоказы, спектакли, семинары для учителей российских школ, школьников, а также учащихся высших и средних учебных заведений.

Полный список мероприятий http://www.memoryweek.ru/