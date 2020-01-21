Белоруссия начала закупку нефти у Норвегии

Минск исполнил свои обещания найти поставщиков нефти у третьих стран помимо России, купив партию сырья в Норвегии, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на концерн «Белнефтехим».

«Для новополоцкого НПЗ "Нафтан" закуплена партия норвежской нефти в объеме 80 тыс. тонн, поставка через порт Клайпеда»,- сообщили в пресс-службе концерна. Он добавил, что сделка заключена государственным нефтетрейдером – БНК, являющимся ответственным за экспорт белорусских нефтепродуктов.

Напомним, Минск и Москва в конце прошлого года не смогли достигнуть договоренности по условиям поставки нефти с 1 января 2020 года. В этой связи президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой позже рассказал, что от Минска были разосланы коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии.